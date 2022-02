"Jede Generation unserer Familie hatte mindestens einen Rennrodel-Sportler, und nun setzen mein Vater und ich diese Tradition fort und treten in Nodars Fußstapfen", ergänzte Saba Kumaritashvili in dem Interview.

Denn die Kumaritashvilis haben eine lange Tradition im Rennrodelsport. "Mein Urgroßvater hat den Grundstein für diesen Sport gelegt", erzählte Saba Kumaritashvili.

Tatsächlich brachte Aleko Kumaritashvili den Rodelsport wohl Anfang der 1970er Jahre nach Georgien, wo bald darauf eine kleine Bahn gebaut wurde.

Seither rasten zahlreiche Kumaritashvilis die Eiskanäle hinab, so eben auch Nodar und Saba. Sein Cousin wäre der erste in der Familie gewesen, der bei Olympischen Spielen an den Start geht. Nun vollendet Saba Kumaritashvili diesen Traum.

Am 2. Februar stehen für den 21-Jährigen - genauso alt war übrigens auch Nodar in Vancouver - die ersten Trainings im Yanqing National Sliding Centre auf dem Programm. Am 5. Februar (ab 12:10 Uhr live bei Eurosport) wird es dann im Wettbewerb ernst.

