Rodeln

Olympia 2022: Slowakische Doppelsitzer stürzen in der letzten Kurve - Chinesen kommen den Rodlern zu Hilfe

Bei den Rodel-Wettbewerben der Olympischen Winterspielen 2022 in Peking kommt es zu zahlreichen Stürzen auf der Bahn. Grund ist die Kurve 13, die es in sich hat. Zahlreiche Rodler tuschieren dort die Bande und stürzen. So ergeht es auch dem slowakischen Duo. Die chinesischen Helfer bemühen sich, den Rodlern wieder auf die Beine zu helfen.

00:01:19, Gestern Am 13:59