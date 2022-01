Rodeln

Was ist Rodeln? So funktioniert die Vollgas-Fahrt im Eiskanal bei Olympia in Peking 2022

Was ist Rodeln? So funktioniert die Vollgas-Fahrt im Eiskanal bei Olympia in Peking 2022 bei der Medaillenjagd - unser Erklärvideo mit den wichtigsten Infos! Im Rodeln kann sich Deutschland auf vielfaches Edelmetall freuen - kaum eine Sportart ist so erfolgreich wie diese und auch bei den Winterspielen in China gehören die deutschen Rodler in allen Disziplinen zu den Medaillenkandidaten.

