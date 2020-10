In seinem Wohnort Berchtesgaden wurde am Montag ein zweiwöchiger Lockdown verhängt, der Landkreis hat derzeit den höchsten Inzidenzwert in Deutschland. Die bundesweit aufkommende Kritik an seiner Heimat hält Hackl für deutlich überzogen. "Deutschland zeigt mit dem Finger auf uns. Dabei kann das, was hier gerade auftritt, überall passieren", sagte der zweimalige Gesamtweltcupsieger.