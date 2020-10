Die Oberhoferin gewann in ihrer Karriere einen kompletten olympischen Medaillensatz, gekrönt mit dem Titel im Einsitzer 1998 im japanischen Nagano.

Ihr letztes Rennen bestritt "Krausi" am 16. Februar 2008, am Ende ihrer Karriere standen 36 Weltcupsiege sowie fünf Triumphe im Gesamtweltcup in ihrer Vita. Mit 33 Einzelerfolgen trug Kraushaar-Pielach den Löwenanteil zur historischen Siegesserie der deutschen Rodlerinnen bei, die zwischen 1998 und 2011 insgesamt 105 Rennen nacheinander gewonnen hatten.