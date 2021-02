Taubitz (37,4 Prozent der Stimmen) entschied die Wahl knapp vor Shorttrackerin Anna Seidel (34,4 Prozent) für sich. Die 22-Jährige hatte bei den Europameisterschaften in Danzig Silber über 1500 m und im Mehrkampf sowie Bronze über 1000 m gewonnen. Auf Platz drei landete Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (28,2 Prozent), der auch diese Saison mit dem Gewinn der Gesamtweltcups im Zweier und Vierer dominiert und am Freitag als Top-Favorit in seine Heim-WM in Altenberg startet.