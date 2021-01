Beim Weltcup am Samstag in Innsbruck-Igls kamen die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) nicht über Rang fünf hinaus, gut eine Zehntelsekunde trennte sie von den Siegern Ludwig Rieder/Patrick Rastner aus Italien.

Eine Woche vor der WM am Königssee ist die Bilanz für die in den vergangenen Jahren so dominanten Doppel damit durchwachsen: Nur vier der bislang zehn Rennen gingen an eines der deutschen Duos, das Abschneiden in Igls war nun das schwächste des bisherigen Winters.