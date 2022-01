Der Weltverband FIL nahm am Freitag die Disqualifikation der amtierenden Weltmeister vom Event in Winterberg "aus formellen Gründen" zurück.

Eggert/Benecken werden damit nachträglich weitere 16 Weltcuppunkte zugesprochen, vor dem Weltcupfinale in St. Moritz/Schweiz am Samstag (08.40/10.05) rücken sie im Gesamtklassement auf 21 Zähler an die führenden lettischen Brüder Andris und Juris Sics heran. Die deutschen Hoffnungsträger waren Anfang Januar auf der Bahn im Sauerland gestürzt und wurden zunächst als "nicht im Ziel" gewertet.

Ad

Olympia - Rodeln "Kann zu ganz, ganz viel reichen": Ludwig mit hohen Erwartungen 18/01/2022 AM 09:55

Rodeln Missstände bei Olympia: Geisenberger ruft Bach an - und erhält Zusagen 17/01/2022 AM 16:02