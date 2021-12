Die Weltmeister fuhren in Altenberg nur um drei Tausendstel an ihrem zweiten Saisonsieg vorbei und wurden Zweite hinter den Gesamtweltcupsiegern Thomas Steu/Lorenz Koller aus Österreich. In der Gesamtwertung liegt das Duo auf Rang zwei weiter in Schlagdistanz.

"Drei Tausendstel Rückstand sind jetzt nicht die Welt. Es zeigt, dass wir vorne an der Spitze mitbestimmen", sagte Benecken: "Wir haben uns am Start brutal gesteigert und sind das Risiko mit vier Paddelschlägen gegangen."

Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee/+0,219 Sekunden) verpassten als Vierte das Podest zum dritten Mal in dieser Saison. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm enttäuschten auf Platz 14 mit über einer Sekunde Rückstand.

Eggert/Benecken hatten nach dem ersten Lauf vor dem österreichischen Duo in Führung gelegen, gaben diese durch mehrere kleinere Fahrfehler im zweiten Lauf noch aus der Hand. Das Podium komplettierten die Letten Martins Bots und Roberts Plume (+0,213).

