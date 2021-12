Die Weltmeister fuhren am Samstag beim zweiten Weltcup-Wochenende in Sotschi/Russland auf den zweiten Platz (+0,134 Sekunden) und verpassten nach dem Auftaktsieg in China den zweiten Erfolg. Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen bei besseren Bedingungen als noch in der vergangenen Woche auf Rang fünf (+0,326).

"Ich muss sagen, dass wir uns speziell im Vergleich zur vorherigen Woche in der zweiten Woche deutlich steigern, deutlich souveräner auf dem Schlitten auftreten konnten", sagte Benecken: "Jetzt können wir uns auf Sonntag konzentrieren, und nochmal einen schönen, ordentlichen Lauf im Sprint runterfahren. Da geht es auch nochmal um 100 Punkte."

Der dritte deutsche Doppelsitzer mit Robin Geueke/David Gamm (beide Winterberg) stürzte auf der Bahn und belegte Platz 15 (+1,271). Den Sieg holten sich die Russen Andrei Bogdanow/Juri Prochorow. Platz drei ging an die Brüder Andris und Juris Sics aus Lettland (+0,179). Am Sonntag steht noch der Sprint im Doppelsitzer an.

