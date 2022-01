Moritz den EM-Titel und den Sieg im Gesamtweltcup gesichert - und zwei Wochen vor den Winterspielen in Peking hervorragende Form bewiesen. Die Thüringer gewannen das bislang wichtigste Rennen der Saison am Samstag vor den bayerischen Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt.

Auf der einzigen Kunsteisbahn im Kalender trennten die beiden deutschen Vorzeigeduos nach zwei Läufen 0,113 Sekunden. Eggert/Benecken holten damit ihren vierten EM-Titel und bereits die sechste Kristallkugel für den Weltcup.

Ad

In beiden Statistiken liegen sie damit vor Wendl und Arlt (3/4) - auf der wichtigsten Bühne hatten bislang aber stets die Bayern die Nase vorn: 2014 und 2018 holten Wendl/Arlt Olympiagold, für Eggert/Benecken steht bislang einzig Olympiabronze 2018 in der Statistik. Bei den Spielen in Peking soll sich das ändern.

Rodeln Rodeln: Disqualifikation von Eggert/Benecken in Winterberg annulliert VOR 18 STUNDEN

Als große Konkurrenten der deutschen Doppelsitzer gelten die routinierten Letten Andris und Juris Sics, die Brüder führten bis Samstag auch das Klassement im Gesamtweltcup an. In St. Moritz reichte es aber nur zu Rang fünf, Eggert/Benecken konnten durch ihren Sieg damit noch vorbeiziehen. Die Vize-Juniorenweltmeister Max Ewald/Jakob Jannusch aus Thüringen gaben in der Schweiz zudem ihr Weltcup-Debüt und landeten auf dem 17. Platz.

Olympia - Rodeln "Kann zu ganz, ganz viel reichen": Ludwig mit hohen Erwartungen 18/01/2022 AM 09:55