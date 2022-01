Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) am Freitag mitteilte, fühle sich Eitberger nach einer Coronainfektion und mehreren Stürzen mittlerweile "platt". Die Olympiazweite von Pyeongchang hatte es nicht in den vorläufigen Kader für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) geschafft.

Nach einer Ruhephase werde die 31-Jährige ohne Druck ihre Vorbereitung auf die nächste Saison beginnen. Bei den kommenden Weltcups in Oberhof und St. Moritz nimmt Cheyenne Rosenthal anstelle von Eitberger den vierten deutschen Startplatz ein.

Ad

Olympia - Rodeln Eitberger fehlt im Olympia-Team - Loch und Geisenberger dabei 04/01/2022 AM 09:38

Rodeln Rodeln: Taubitz holt in Winterberg vierten Saisonsieg 02/01/2022 AM 11:27