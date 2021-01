Wie Bundestrainer Norbert Loch bekannt gab, werden bei den Frauen außerdem Vizeweltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal), Dajana Eitberger (Ilmenau) und Anna Berreiter (Berchtesgaden) an den Start gehen. Für das Männer-Team nominierte der 58-Jährige Johannes Ludwig (Oberhof), Max Langenhan (Friedrichroda) und Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau).

Rodeln: Geisenberger gewinnt WM-Generalprobe in Igls

Felix Loch geht ungeschlagen in die Heim-WM, der 31-Jährige hatte am Wochenende in Innsbruck-Igls das achte Saisonrennen gewonnen, der Gesamtsieg im Weltcup ist ihm damit bereits zwei Läufe vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Auch Geisenberger hatte bei der WM-Generalprobe einen Sieg eingefahren.