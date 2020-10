Das teilte der nationale Verband mit und begründete diesen Schritt mit Sicherheitsbedenken. Einsätze bei den Weltcups sind demnach erst im Jahr 2021 geplant. Angesichts der Pandemie findet beinahe die komplette Saison in Europa statt, die Rennen auf dem amerikanischen Kontinent wurden gestrichen.

Die US-Rodler werden damit den Auftakt in Innsbruck (28./29. November) ebenso verpassen wie die deutschen Rennen in Altenberg (5./6. Dezember), Oberhof (12./13. Dezember) und Winterberg (19./20. Dezember).

"Wir müssen die Sicherheit aller in unserer Organisation im Blick behalten, die Sportler stehen ganz oben auf dieser Liste", sagte Verbandschef Jim Leahy: "Wir glauben, dass es am sichersten ist, bis zum Ende des Kalenderjahres in den USA zu bleiben."