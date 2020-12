Der wiedererstarkte Rekordweltmeister fuhr beim von schwierigen Wetterbedingungen beeinflussten zweiten Saisonrennen vom 17. Rang noch an die Spitze vor. Max Langenhan komplettierte als Zweiter den deutschen Doppelsieg.

Im ersten Lauf lag Loch (Berchtesgaden), der bereits das Auftaktrennen in Innsbruck gewonnen hatte, noch mehr als eine halbe Sekunde hinter dem führenden Russen Repilow, der vor ihm in den zunehmend wässrigen Eiskanal in Sachsen gegangen war. Im zweiten Lauf durfte dann Loch eher starten - und nutzte diesen Vorteil mit einer fehlerfreien Fahrt.