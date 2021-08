Für Steuermann Sauer war es nach 13 Jahren an der Spitze wie auch für Schmidt das letzte Rennen der Karriere.

Mit den beiden Erfolgsgaranten gewann der Achter sechs WM- und neun EM-Titel sowie als Highlight 2012 Olympia-Gold in London. Zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio gab es wie schon 2016 in Rio Silber.

Auch Malte Jakschik, der seit 2014 einen festen Platz im Achter hatte, beendete am Sonntag seine Karriere.

