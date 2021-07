Rudern

Olympia 2021: Deutschlands Ruder-Damen verpassen Medaille bei Doppelvierer Finale in Tokio

Der deutsche Damen-Doppelvierer hat eine Medaille im Olympischen Finale von Tokio verpasst. 500 Meter vor dem Ziel noch an Position zwei liegend, fing sich das Boot der Medaillen-Favoritinnen einen Krebs und wurde auf den letzten Metern bis auf Position fünf durchgereicht. Gold holten sich die Chinesinnen, Silber ging an Polen, Bronze an Australien.

00:01:47, vor 34 Minuten