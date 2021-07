Rudern

Olympia 2021: Deutscher Leichtgewichts-Doppelzweier Osborne/Rommelmann holt Ruder-Silber in Tokio

Das deutsche Duo Jonathan Rommelmann und Jason Osborne holt Silber im Leichtgewichts-Doppelzweier. Gold ging an Irland, Bronze an Italien. Hierdas Olympia-Finale in voller Länge im Video!

00:10:17, vor einer Stunde