Rudern

Olympia 2021: Niederlande und Polen gewinnen Vorlauf im Doppelvierer - Deutschland im Hoffnungslauf

Am Freitag starten die Ruder in ihre Wettkämpfe bei den olympischen Spielen 2021 in Tokio. Unter anderem stehen die Vorläufe im Doppelvierer der Männer an. Im ersten Vorlauf setzt sich die Niederlande klar durch. Im zweiten Vorlauf mit deutscher Beteiligung gewinnt Polen hauchdünn vor Italien. Deutschland muss im Hoffnungslauf um den Einzug in die nächste Runde zittern. Das sind die Highlights.

00:01:16, vor einer Stunde