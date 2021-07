Schon vor knapp zwei Wochen war es in Ugandas Mannschaft zu zwei positiven Fällen gekommen.

Der serbische Athlet wurde isoliert, die anderen vier begaben sich in der Nähe des Flughafens in eine 14-tägige Quarantäne. "Sie sollten heute in unserer Stadt ankommen und mit dem Training beginnen", so der Offizielle: "Aber wahrscheinlich wird die ganze Vorbereitung gestrichen."

Das könnte Dich auch interessieren:Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

Olympia Tokio 2020 Achter mit gelungener Olympia-Generalprobe - Dämpfer für Zeidler 07/06/2021 AM 09:07

(SID)

Ruder-Weltmeister Zeidler: Olympia auf den Spuren seines "goldenen" Großvaters

Olympia Tokio 2020 Frauen-Achter verpasst Olympia, Doppelzweier löst Tokio-Ticket 16/05/2021 AM 13:39