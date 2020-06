Fotocredit: From Official Website

Rekord-Ruderin Angela Madsen ist beim Versuch, den Pazifik in einem Ruderboot zu überqueren, ums Leben gekommen. Die 60-jährige US-Amerikanerin befand sich auf dem Weg von Kalifornien nach Hawaii, als der Kontakt zu ihr nach rund 2000 Kilometern und zwei Monaten auf See abriss. Ihr lebloser Körper wurde später von der Küstenwache im Wasser treibend entdeckt und von einem Frachter geborgen.

Die genauen Todesumstände und sie Todesursache sind bisher noch nicht bekannt.

Madsen hatte in früheren Jahren bereits den Atlantik und den Indischen Ozean in Ruderbooten überquert, was ihr Eintragungen im Guinnessbuch der Rekorde einbrachte. Auch ihre jetzige Route hatte sie 2014 bereits einmal bewältigt, allesamt aber mit Partnern und nicht solo wie beim aktuellen Rekordversuch.

Als querschnittsgelähmte Athletin nahm Madsen drei Mal in verschiedenen Sportarten an den Paralympics teil, gewann in London 2008 Bronze im Kugelstoßen und war mehrfache Ruder-Weltmeisterin bei den Behindertensportlerinnen.

Die einstige Soldatin der US-Marines war nach einem Basketball-Trainingsunfall 1980 mit anschließenden Behandlungsfehlern gelähmt geblieben. Mit ihrem unbändigen Willen und ihrem Einsatz für Homosexuelle und Behindertensport wurde Madsen über die Jahre zu einem Vorbild weltweit.

Ihre Ehefrau Debra Madsen schrieb in einer emotionalen Botschaft: "Angela war eine Kriegerin. Sie kannte die Risiken besser als jeder und war bereit, diese einzugehen, denn auf dem Meer zu sein, machte sie glücklicher als alles andere."

