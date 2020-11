Schwimmen

Adam peaty weltrekord brust isl 100m

Der Brite Adam Peaty hat in der ISL über 100 m Brust seinen ersten Kurzbahn-Weltrekord aufgestellt und in 55,49 Sekunden die 55,61 von Cameron van der Burgh geknackt. Diese hatte der Südafrikaner 2009 in Berlin aufgestellt.

00:02:41, 5 angesehen, vor 2 Stunden