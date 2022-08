4 x 100m Freistil Staffel - Herren - Finale

Europameisterschaften - Follow this swimming event live with Eurosport. The action starts at 14 August 2022 on 19:15. Eurosport live coverage lets you follow all the key moments as they happen.

Eurosport ist Ihre Quelle für Sport online, von Schwimmen über Fußball, Radsport und Tennis, bis hin zu Snooker und mehr. Genießen Sie Live-Streaming für die besten Sportevents.