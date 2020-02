"In den letzten beiden Jahren hatte ich immer das Pech, über den Winter krank zu werden. Diesmal bin ich zum Glück gut durchgekommen und deswegen ist diese Zeit so super", sagte Wellbrock. Auch Köhler erfüllte über 800 m Freistil in 8:29,96 Minuten die Olympia-Norm des Weltverbandes (8:33,36 Minuten). "Vor vier Jahren war das Erreichen des Olympiafinales ein großer Erfolg, diesmal träume ich von etwas mehr", sagte Köhler.

Zuvor hatte sich bereits Vize-Europameister Philip Heintz (Heidelberg) das Ticket für die Olympischen Spiele gesichert. Der 28-Jährige, der bei der WM Vierter über 200 m Lagen geworden war, hatte vor zwei Wochen beim Schwimmfest Euro Meet in Luxemburg in der gleichen Disziplin die Olympia-Norm erreicht.

Der Qualifikationszeitraum für die Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) läuft noch bis zu den deutschen Meisterschaften in Berlin (30. April bis 3. Mai).

(SID)

