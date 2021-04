Publiziert 08/04/2021 Am 07:46 GMT | Update 08/04/2021 Am 07:46 GMT

Schwingenschlögl (Neckarsulm) unterbot in 58,95 Sekunden den deutschen Rekord über 100m Brust, den der Essener Hendrik Feldwehr 2009 noch im Hightechanzug aufgestellt hatte.

Unter der DSV-Norm für Tokio blieb in Heidelberg auch Leonie Kullmann (Berlin), über 400m Freistil unterbot die 21-Jährige in 4:07,44 Minuten um sechs Hundertstel die Olympia-Vorgabe. "Nach einer langen Zeit ohne Wettkämpfe war das ein starker erster Tag", bilanzierte Bundestrainer Hannes Vitense. Der seit 1. April laufende Qualifikationszeitraum endet mit dem Meeting in Berlin (16. bis 18. April).

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock, Vizeweltmeisterin Sarah Köhler (jeweils 800 m und 1500 m Freistil), Franziska Hentke (200 m Schmetterling), Laura Riedemann(100 m Rücken), Marius Kusch (100 m Schmetterling), Ex-Weltmeister Marco Koch (200 m Brust), Philip Heintz (200 m Lagen) und Jacob Heidtmann (400 m Lagen) haben aufgrund ihrer WM-Erfolge 2019 oder Normerfüllungen im Frühjahr 2020 die Olympiatickets bereits sicher.

Olympische Spiele Fans haben Logo für die Olympischen Winterspiele 2026 gewählt 30/03/2021 AM 14:57

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Brisbane-Empfehlung: Südkorea hofft weiter auf Olympia 2032

(SID)

Weltrekord! Peaty mit Premiere über 100 m Brust bei ISL

Olympia Tokio 2020 "Nie die Hoffnung verloren": Fackellauf in Fukushima gestartet 25/03/2021 AM 12:02