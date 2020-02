Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock unterbot in der Magdeburger Elbschwimmhalle über 800 m in 7:49,44 Minuten die geforderte Marke des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV). "Wir können einen Haken hinter der Norm machen, nach der starken 1500m-Zeit am Freitag hätte das heute aber leichter fallen sollen", sagte Wellbrock. Der 22-Jährige war in 14:46,61 Minuten problemlos unter der FINA-Norm geblieben. Diese hatte er über die 10 km Freiwasser bereits durch den Sieg bei der WM 2019 erfüllt.

Rückenschwimmerin Laura Riedemann schaffte die DSV-Norm über 100 m in 59,89 Sekunden und machte einen wichtigen Schritt für ihre Teilnahme an den Spielen in Japan.

(SID)