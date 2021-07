Florian Wellbrock hatte es eilig. "Nur drei Fragen" gestand der Doppel-Weltmeister den Journalisten zu, nachdem er als Dritter souverän ins Finale über 1500 m Freistil geschwommen war. Nichts soll den 23-Jährigen von seiner Goldmission abbringen - auch nicht der erste Rückschlag. "Haken dran, und weiter geht's", meinte er über den enttäuschenden vierten Platz tags zuvor über 800 m.

Lange zu knabbern hatte der größte deutsche Hoffnungsträger nicht an der ersten verpassten Medaillenchance. "Das ging eigentlich relativ schnell", sagte Wellbrock. Der Fokus ist ganz auf Sonntag (3:44 Uhr live bei Eurosport) gerichtet, wenn er seinen WM-Triumph über seine Lieblingsstrecke im olympischen Becken von Tokio wiederholen will.

Dann wird auch seine Mutter wieder vor dem Fernseher mitfiebern. "Ich leide mit Flo, ich weiß nicht, wie es ihm gerade geht", sagte Anja Wellbrock in der "ARD": "Das ist mein kleiner Sohn, am liebsten würde ich ihn jetzt in den Arm nehmen und trösten. Das sind so Muttergefühle."

Am Freitag spulte Wellbrock als überlegener Sieger seines Vorlaufs in 14:48,53 Minuten souverän sein Programm ab, die Konkurrenten Michailo Romantschuk (Ukraine) und Robert Finke (USA) schwammen nach ihm etwas schneller, Rio-Olympiasieger Gregorio Paltrinieri (Italien) war etwas langsamer.

Olympia-Neuling Lukas Märtens, Wellbrocks Trainingspartner, schied als Elfter aus. Auch die deutschen Lagenstaffeln verpassten die Endläufe: Die Frauen belegten ebenso wie die Männer nur Platz elf. In die Weltspitze sind die deutschen Schwimmer nur auf den langen Freistilstrecken vorgestoßen.

Mehr erwartet haben offenbar die Amerikaner: Sechs Goldmedaillen nach sechs Finaltagen, genauso viele wie die Australier, waren einem Journalisten zu wenig. "Bullshit", antwortete Lilly King auf die Frage, ob sich die erfolgsverwöhnten US-Schwimmer weniger über Silber und Bronze freuten. "Eine Medaille zu gewinnen, ist der größte Moment in der Karriere eines Schwimmers", sagte die Doppel-Olympiasiegerin von Rio, die hinter Schoenmaker Zweite wurde.

Über Silber überhaupt nicht freuen wollte sich Ryan Murphy, der nach seiner Niederlage über 200 m Rücken Dopingvorwürfe gegen den russischen Doppel-Olympiasieger Jewgeni Rylow erhob. "Ich schwimme in einem Rennen, das wahrscheinlich nicht sauber ist", klagte Murphy

