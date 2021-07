Einen gewissen Anteil an Köhlers Erfolg hat auch Steffen, die die Vizeweltmeisterin in den letzten anderthalb Jahren "ein bisschen an die Hand genommen" und mit Ratschlägen unterstützt hat. "Es ist eine Beziehung 'Große-Schwester-kleine-Schwester' gewachsen", meinte die 37-Jährige Steffen: "Ich weiß, wie es ist, sich jeden Tag für dieses eine große Ziel den Hintern aufzureißen. Man versteht sich auf dieser Ebene einfach blind."

Highlights der Nacht: Köhler erkämpft Bronze - Basketballer feiern Sieg

Bei der Frage nach einem möglichen Rücktritt will Steffen der Verlobten von Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock aber nicht reinreden. "Nach ein paar Wochen fängt man an nachzuspüren: Will ich den Stress noch für meinen Körper? Eigentlich passt alles, dass sie nochmal vier Jahre dranhängt - wenn sie die innere Motivation dafür hat", meinte Steffen: "Sie ist aber auch ein schlaues Mädchen, studiert Jura und will sich da verwirklichen."

