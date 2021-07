Schwimmen

Olympia 2021: US-Superstar Dressel schwimmt mit neuem Olympischen Rekord zu Gold über 100 m Freistil in Tokio

US-Superstar Caeleb Dressel hat das Finale über die 100 m Freistil in Tokio gewonnen. Mit neuem Olympischen Rekord setzte er sich in einem Wimpernschlagfinale gegen den Australier Kyle Chambers durch. Bronze geht an den Russen Kliment Kolesnikov.

00:01:11, vor 3 Stunden