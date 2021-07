Schwimmen

Olympia 2021: Sarah Köhler holt Bronze über 1500 m Freistil und feiert ihre erste Medaille in Tokio

Sarah Köhler hat in Tokio über die 1500 m Freistil die erste deutsche Schwimm-Medaille geholt. Es die erste deutsche Becken-Medaille bei Olympia seit Peking 2008. Gold ging an die Amerikanerin Katie Ledecky (15:37,34), die nach Niederlagen über 200 und 400 m ihren ersten Olympiasieg in Tokio feierte - und den sechsten insgesamt. Silber schnappte sich ihre Landsfrau Erica Sullivan.

00:02:40, vor 2 Stunden