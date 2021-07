Über 200 m Freistil überraschte der Brite Tom Dean, der vier Hundertstelsekunden vor seinem favorisierten Landsmann Duncan Scott anschlug. Beim russischen Doppelsieg über 100 m Rücken distanzierte Vize-Weltmeister Jewgeni Rylow in der Europarekordzeit von 51,98 Sekunden seinen Teamkollegen Kliment Kolesnikow sogar nur um zwei Hundertstel. Rio-Olympiasieger und Weltrekordler Ryan Murphy musste sich mit Bronze zufrieden geben.

Das dritte Schwimm-Gold in Tokio für Australien gewann Weltrekordlerin Kaylee McKeon über 100 m Rücken. Die WM-Fünfte setzte sich vor der kanadischen Weltmeisterin Kylie Masse und der Amerikanerin Regan Smith durch.

Die 20-jährige McKeown stellte in 57,47 Sekunden einen neuen Olympiarekord auf. Die Australierin verpasste ihren eigenen Weltrekord um zwei Hundertstelsekunde

Eine weitere Niederlage musste US-Superstar Katie Ledecky einstecken. Nachdem die fünfmalige Olympiasiegerin über 400 m Freistil Gold an ihre australische Herausforderin Ariarne Titmus verloren hatte, war sie auch im Halbfinale über die halbe Distanz langsamer. Um den Titel geht es am Mittwochmorgen. Nachwuchshoffnung Isabel Gose (Magdeburg) und Annika Bruhn (Neckarsulm) schieden als Elfte und 14. aus.

Gold mit Olympiarekord für McKeown: Frauen-Finale über 100 m Rücken

Gose und Bruhn scheitern im Halbfinale

Nachwuchshoffnung Isabel Gose hat bei den Schwimmwettbewerben der Olympischen Spiele in Tokio ihr zweites Finale verpasst. Die Sechste über 400 m Freistil schied über die halbe Distanz in 1:57,07 Minuten als Elfte im Halbfinale aus. Die 19-Jährige aus Magdeburg, fünffache Junioren-Europameisterin von 2019, war "nicht so zufrieden, es war härter als gestern".

Auch Annika Bruhn verpasste den Endlauf am Mittwoch. Die 28-Jährige aus Neckarsulm scheiterte als 14. in 1:57,62. Eine weitere Niederlage musste US-Superstar Katie Ledecky einstecken. Nachdem die fünfmalige Olympiasiegerin über 400 m Freistil Gold an ihre australische Herausforderin Ariarne Titmus verloren hatte, war sie auch im Halbfinale über die halbe Distanz langsamer. Um den Titel geht es am Mittwochmorgen.

Kanadierin feiert Überraschungssieg über 100 m Schmetterling

