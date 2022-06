Wellbrocks Magdeburger Trainingskollegen Michailo Romantschuk (Ukraine) und Lukas Märtens qualifizierten sich - und zumindest einer von ihnen kündigte an, die eigenen Ambitionen für einen Triumph des Olympiasiegers hinten anzustellen.

"Wenn es nicht kompletter Selbstmord ist, dass ich da vorne lostobe wie ein Wilder, dann würde ich das auf jeden Fall machen", sagte der Vorlaufsechste Märtens: "Flo möchte gerne mal den Ami schlagen, vielleicht können wir ein bisschen zusammenarbeiten."

Ganz auf sich allein gestellt war dagegen Märtens' Freundin Isabel Gose, die im 800-m-Endlauf beim 19. WM-Triumph von US-Star Katie Ledecky Platz sechs eroberte.

Danach flossen aber Tränen der Enttäuschung. "Wenn bei jedem Finale die Medaillen irgendwie in Reichweite sind, wünscht man sich das beim letzten Rennen umso mehr", meinte die 20-Jährige, die zuvor die Plätze fünf (400 m) und acht (200 m) belegt hatte, "wenn's dann nicht reicht, ist man natürlich traurig".

Richtig jubeln durfte Rückenschwimmer Braunschweig. Der Berliner knackte zuerst im 50-m-Vorlauf in 24,58 Sekunden den 13 Jahre deutschen Rekord von Helge Meeuw aus der Ära der Hightech-Anzüge und sicherte sich dann als Achter ein Finalticket. "Das war arschknapp, ich habe gebetet, dass ich weiterkomme", sagte der 24-Jährige, "vielleicht schaffe ich es, im Finale noch mal einen draufzulegen."

Etwas größere Medaillenchancen werden Elendt (20) nach ihrem Finaleinzug über 50 m Brust eingeräumt - trotz eines Missgeschicks. "Ich habe Wasser in der Brille gehabt und die Wand nicht gesehen", sagte die Vizeweltmeisterin über die doppelte Distanz, "aber es hat ja gereicht." Die Frankfurterin schlug als Siebte an und zeigte sich von ihrem Vorlauf-Aus über 200 m gut erholt.

Die einzige realistische Goldchance am Schlusstag besitzt aber Wellbrock. Für den Titel muss er aber den sprintstarken Finke früh genug abschütteln. "Man bekommt ihn nur in den Griff, indem man möglichst schnell losschwimmt", erklärte Wellbrocks Heimtrainer Bernd Berkhahn: "Da müssen die Jungs, die die Ausdauerfähigkeiten haben, ihre Qualitäten ausspielen und von Anfang an hohes Tempo gehen."

Im 800-m-Endlauf am vergangenen Dienstag war Finke auf der Schlussbahn an Wellbrock und Co. vorbei zu Gold geflogen - genau wie zweimal bei Olympia in Tokio. "Er ist etwas muskulöser als ich, bringt mehr Schnellkraft mit", erklärte Wellbrock. Trotzdem ist Gold wie bei der WM 2019 sein klares Ziel. Die längste Kraulstrecke im Becken sei sein "bestes Steckenpferd", sagte Wellbrock, "da wird nochmal alles ins Wasser gehauen".

Die Silbermedaille über 800 m habe Wellbrocks Selbstvertrauen "nochmal gesteigert", wie Berkhahn zufrieden feststellte, "wenn es so weitergeht, können wir uns über eine tolle Weltmeisterschaft von ihm freuen". Wellbrock geht in der zweiten WM-Woche auch in drei Freiwasser-Wettbewerben mit Siegchancen an den Start.

Den dritten Weltrekord der WM stellte im letzten Rennen des Tages die gemischte Freistilstaffel Australiens auf (3:19,38 Minuten). Das Quartett mit der 18-jährigen Mollie O'Callaghan, der jüngsten 100-m-Freistil-Weltmeisterin, als Schlussschwimmerin blieb zwei Hundertstelsekunden unter der Bestmarke der USA von 2019.

