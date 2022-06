"Ich bin super zufrieden, es hat sich sehr gut angefühlt", sagte Märtens. Mit Blick auf die 1500 m ab Freitag ergänzte er: "Damit kann ich jetzt erstmal die drei Tage Pause starten. Die brauche ich definitiv."

Märtens' Freundin Isabel Gose zog nach ihrem fünften Platz über 400 m Freistil auch über die halbe Distanz ins Finale ein. Die 20-Jährige wurde im Halbfinale Siebte (1:56,82).

Brustschwimmer Lucas Matzerath (22) hat sein zweites WM-Finale erreicht. Einen Tag nach Platz sechs über 100 m qualifizierte sich der Frankfurter auf der halben Strecke in persönlicher Bestzeit (26,99) als Halbfinalvierter für den Endlauf am Dienstag.

Für den ersten Weltrekord bei den Wettkämpfen in Budapest hat indes der Italiener Thomas Ceccon gesorgt. Der Rückenschwimmer schlug im 100-m-Finale nach 51,60 Sekunden an und unterbot die sechs Jahre alte Bestmarke des US-Amerikaners Ryan Murphy um 25 Hundertstelsekunden. Silber ging an Murphy vor dessen Landsmann Hunter Armstrong.

