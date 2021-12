Agnel befinde sich nun in Untersuchungshaft in Mülhausen. Der zuständige Staatsanwalt gab an, dass im vergangenen Sommer eine Anzeige einging, die sich auf Geschehnisse aus dem Jahr 2016 beziehe.

Die betroffene Person sei damals 15 Jahre alt gewesen. Agnel schwamm zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat für den Klub Mulhouse Olympic Natation.

Agnel hatte bei den Sommerspielen in London 2012 jeweils Gold über 200 m Freistil und mit der 4x100-m-Staffel gewonnen. 2013 in Barcelona holte er zudem über die gleichen Distanzen die Weltmeistertitel.

Bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro blieb er ohne Erfolg und beendete anschließend seine aktive Karriere.

(SID)

