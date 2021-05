Segeln

Erstes Ocean Race Europe beginnt im französischen Lorient - Ziel in Genua

Zum Start des ersten Ocean Race Europe geht es an der französischen Atlantikküste in Lorient los. Das endgültige Ziel der Regatta ist Genua in Italien. Teilnehmer aus insgesamt 23 Ländern sind mit von der Partie, darunter auch der Deutsche Robert Stanjek, der bereits 2012 bei den Olympischen Spielen in London im Starboot angetreten war.

