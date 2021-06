Die "Einstein" war punktgleich mit der führenden "LinkedOut" in das finale Teilstück gestartet. Die Ocean-Race-Flotte war am 09. Juni nach der dreitägigen zweiten Etappe vom portugiesischen Cascais in Alicante angekommen. Gestartet war der europäische Ableger und Vorreiter zur Weltumseglung The Ocean Race 2022/23 am 29. Mai in Lorient (Frankreich).

In insgesamt zwei Klassen werden die Sieger ermittelt: In der IMOCA-Klasse und in der VO65.

Stanjek, der mit seinem Team für Deutschland in der IMOCA-Klasse an den Start geht, wurde 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London Sechster im Starboot.

Die Teilnehmer werden in der kommenden Woche in Genua erwartet.

Ocean Race Europe: Gesamtwertung in der Bootsklasse IMOCA

(Die Top 3 nach 2 von 3 Etappen)

Platz Team 1. Etappe Mirpuri Foundation Sailing Trophy 2. Etappe 3. Etappe Genova Coastal Race Gesamtpunkte 1. LinkedOut 3 1 5 0 0 9 2. Offshore Team Germany 2 3 4 0 0 9 3. 11th Hour Racing Team 4 2 3 0 0 9

Ocean Race Europe: Gesamtwertung in der Bootsklasse VO65

(Die Top 3 nach 2 von 3 Etappen)

Platz Team 1. Etappe Mirpuri Foundation Sailing Trophy 2. Etappe 3. Etappe Genova Coastal Race Gesamtpunkte 1. Mirpuri Foundation Racing Team 1 3 7 0 0 11 2. AkzoNobel Ocean Racing 3 2 6 0 0 11 3. Sailing Poland 4 1 5 0 0 10

