Das Ocean Race Europe beginnt am Samstag, 29. Mai, um 13:45 Uhr. Über 3700 Kilometer führt die Reise durch den Atlantik und das Mittelmeer.

Start das Rennens ist im französischen Lorient. Ziel ist in Genua in Italien. Zwischenstopps werden in Cascais in Portugal und im spanischen Alicante eingelegt.

In insgesamt zwei Klassen werden die Sieger ermittelt: In der IMOCA-Klasse und in der VO65.

Teilnehmer aus 23 Nationen sind mit von der Partie. In der IMOCA-Klasse geht für Deutschland Robert Stanjek an den Start, der 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London Sechster im Starboot wurde.

Das Ocean Race Europe live im TV

Eurosport 2 überträgt den Start in Lorient am Samstag ab 13:45 Uhr live im TV.

Das Ocean Race Europe im Livestream

Den Start des Rennens könnt Ihr auch im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ sehen. Zudem gibt es wöchentliche Highlight-Shows, die Ihr bei Discovery+ und über die Eurosport App sehen könnt.

Das Ocean Race Europe bei Eurosport.de

Eurosport.de hält über regelmäßig über das Geschehen des spannenden Rennens zwischen Lorient und Genua auf dem Laufenden.

