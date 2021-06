Publiziert 17/06/2021 Am 22:04 GMT

"Eigentlich war es nicht unser Plan, dass wir unseren Gegnern so früh davonziehen. Aber manchmal laufen die Dinge etwas anders, als man sie plant", sagte Stanjek, dessen Team sich bereits kurz nach dem Start an die Spitze setzte und mit einer anderen Route den Verfolgern davonfuhr.

"Wir fuhren die spanische Küstenlinie nach Norden hinauf und fanden dann eine Fahrspur vor der Küste mit gutem Druck und plötzlich hoben wir uns wie verrückt von den anderen ab. Innerhalb von fünf oder sechs Stunden war die Lücke so gewaltig. Von diesem Moment an war uns bewusst, dass wir unser eigenes Rennen segeln müssen", meinte Stanjek weiter.

Der zweite Platz bei den IMOCAs ging an LinkedOut um Skipper Thomas Ruyant. In den letzten Stunden konnte LinkedOut noch das amerikanische 11th Hour Racing Team überholen, das nur wenige Minuten später auf Platz drei ins Ziel kam.

Die Punkte, die an die ersten drei IMOCA-Finisher dieser Etappe vergeben wurden, bedeuten, dass das Offshore Team Germany nun mit 14 Punkten die alleinige Führung übernommen hat. Dahinter liegt LinkedOut mit 13 Punkten vor dem 11th Hour Racing Team mit 12. Alle drei Teams haben am Samstag noch die Möglichkeit, beim abschließenden Coastal Race das Ocean Race Europe zu gewinnen.

Das Offshore Team Germany beim Ocean Race Europe (Foto: Instagram/@offshoreteamgermany) Fotocredit: From Official Website

Ocean Race Europe: Dreikampf um Gesamtsieg in der Bootsklasse VO65

Das portugiesische Mirpuri Foundation Racing Team hat in der Bootsklasse VO65 einen überlegenen Sieg einfahren. Unter der Leitung des renommierten französischen Offshore-Skippers Yoann Richomme erreichte die Crew als Erster das Ziel.

Zuvor lag bei der Regatta lange Zeit das Sailing Poland Team vor dem niederländischen Team Childhood I in Führung. Doch mit einer mutigen Taktik, anders als die Gegner weiter weg von der Küste zu fahren und mit mehr Wind zum Schlussspurt anzusetzen, fuhr Mirpuri Foundation Racing noch zum Sieg.

"Was für ein Comeback"" rief Richomme kurz nach dem Zieleinlauf aus. "Eine verrückte, verrückte Etappe - es fühlte sich an wie zwei Wochen Segeln. Wir haben hart gekämpft. Wir wussten, dass es bis zum Ziel nicht vorbei sein würde, denn Genua ist kompliziert. Bei diesen Bedingungen ist es eher ein Schachspiel als richtiges Segeln", so der Franzose weiter.

Auch Chris Nicholsons AkzoNobel Ocean Racing, das dieselbe Route wie Mirpuri Foundation Racing einschlug, profizierte und arbeitete sich noch von Rang fünf auf Paltz zwei vor. Sailing Poland fiel noch auf Rang drei zurück, hat aber im Genova Coastal Race am Samstag noch eine Chance auf den Gesamtsieg.

Mit dem Sieg auf der dritten Etappe festigte das Mirpuri Foundation Racing Team seine Position an der Spitze der Gesamtwertung mit nun 18 Punkten, während AkzoNobel Ocean Racing liegt mit 17 Punkten auf der zwei, Sailing Poland folgt mit 15 Zählern.

