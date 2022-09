Die Partnerschaft umfasst die Live-Übertragung, die Produktion von redaktionellen Inhalten und die multimediale Verbreitung sowie die Möglichkeit kommerzielle Vereinbarungen mit Partnern zu schließen und beginnt mit dem Start der nächsten Ausgabe des Ocean Race im Januar 2023 in Alicante, Spanien.

Warner Bros. Discovery und The Ocean Race verfolgen das gemeinsame Ziel, ein führendes Storytelling rund um den Segelwettbewerb zu kreieren und dabei alle Facetten abzudecken, von den Themen Natur und Nachhaltigkeit bis hin zu Technologie und Wissenschaft. Durch diese Zusammenarbeit wird The Ocean Race all seine Faszination zum Ausdruck bringen und ein breiteres Publikum für den Segelsport über die Warner Bros. Discovery Plattformen in ganz Europa erreichen.

Warner Bros. Discovery wird außerdem seine Erfahrung im Bereich der Sportrechtevermarktung einbringen, mit dem Ziel Partnerschaften mit Fernsehsendern zu schließen, um die Verbreitung und Reichweiten in anderen Territorien auf der Welt zu steigern.

Warner Bros. Discovery, dessen Sportinhalte jeden Monat bis zu 130 Millionen Menschen auf der ganzen Welt erreichen, wird in der Zusammenarbeit mit The Ocean Race federführend in der Content-Erstellung sein und seine Expertise aus diversen Sportübertragungen wie beispielsweise den Olympischen Spielen oder den Tennis-Grand-Slams mitsamt den innovativen Ansätzen einbringen.

Eurosport wird als die etablierte multimediale Sportmarke von Warner Bros. Discovery in Europa The Ocean Race live im klassischen TV präsentieren. Die Zuschauer:innen können zudem jedes Rennen live und auf Abruf auf dem neuen Streaming-Dienst discovery+ sowie in der Eurosport App anschauen. Darüber hinaus können Fans das Rennen auch auf den Eurosport.com-Webseiten verfolgen, wo monatlich bis zu 50 Millionen Nutzer:innen kostenlos Nachrichten und Videoclips abrufen. Dort finden Segel-Enthusiast:innen auch aktuelle Berichte und Reportagen über das Rennen als Teil des ganzjährigen Ansatzes, die Geschichten des olympischen Sports und seiner Athlet:innen zu erzählen.

The Ocean Race ist ein Top-Event im Segelsport und gilt seit langem als die härteste Prüfung für ein Team im Sport. Seit 1973 zieht das Rennen rund um die Welt die besten Segler:innen der Welt an und bringt sie an ihre Grenzen. In den letzten Jahren hat das Rennen in Zusammenarbeit mit dem Gründungspartner 11th Hour Racing ein preisgekröntes Nachhaltigkeitsprogramm entwickelt, das zu Veränderungen anregt und einen Beitrag zur Wiederherstellung der Gesundheit der Ozeane leistet.

