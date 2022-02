Tatsächlich ist Natalia Maliszewska seit ihrem positiven Test vom 30. Januar kurz nach der Landung in Peking noch nicht vollständig genesen und war seitdem in Quarantäne. Kurios: Am Donnerstag wurde sie noch negativ getestet. Zwei darauffolgende Tests schlugen jedoch erneut Corona-Alarm.

Trotzdem wurde die Athletin am Freitagabend überraschend aus der Isolation entlassen, nachdem ihr Ausfall für die Shorttrack-Qualifikation über 500 Meter zuvor erklärt wurde.

Wie das polnische Olympische Komitee (POC) wenige Stunden später jedoch in einem weiteren Statement verkündete, erhalte Maliszewska dennoch die Chance auf eine Teilnahme. Jedoch muss sie dafür eine letzte Hürde überstehen. Beim Betreten der Eishalle werden die Athleten nämlich einem weiteren finalen Test unterzogen.

Die 26-Jährige gilt vor allem über die 500 Meter als Medaillenhoffnung, nachdem sie im Oktober in Peking ihren dritten Weltcupsieg feiern konnte. Ob sie am Samstag um 12 Uhr ( live bei Eurosport auf Joyn ) ins Geschehen eingreifen darf, bleibt abzuwarten.

