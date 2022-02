Shorttrack

Olympia 2022 - Shorttrack: Ungar Liu Shaoang trotz packendem Foto-Finish mit Ren Ziwei nur Dritter

Foto-Finish beim olympischen Shorttrack-Finale der Männer über 1000 Meter in Peking. In einem packenden Endspurt zwischen dem Chinesen Ren Ziwei und dem Ungar Liu Shaoang entschieden nur wenige Zentimeter. So zumindest auf den ersten Blick. Aufgrund eines unerlaubten Manövers erhielt der Ungar nachträglich eine Strafe und wurde abschließend hinter dem Chinesen Li Wenlong Dritter.

00:03:24, vor einer Stunde