"Als Kind, das meistens für sein Interesse am Skateboarding belächelt wurde, hätte ich mir nie vorstellen können, dass es einmal Teil der Olympischen Spiele sein würde", sagte der zehnmalige X-Games-Champion. Es sei "surreal, jetzt in Tokio zu sein und Zeuge dieses Meilensteins zu werden, und das unter noch nie dagewesenen Umständen", erklärte Hawk. "Ich weiß, dass es dazu beitragen wird, das Profil von Skateboarding international zu schärfen und unsere Leidenschaft einem Publikum zu zeigen, das noch nie zugeschaut hat oder sich einfach weigert, es zu akzeptieren." Los geht es bei den Skateboardern am Sonntag mit dem Street-Wettbewerb der Männer.

