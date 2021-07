Skateboard

Olympia in Tokio - Reaching the Sky [2/5]: Mit 7 Jahren gegen die Frauen-Konkurrenz: Sky Browns märchenhafter Aufstieg

Skateboarderin Sky Brown wird mit 13 Jahren als jüngste Teilnehmerin in die Geschichtsbücher der Olympischen Spiele eingehen. Doch schon lange davor stellte die junge Britin ihr Ausnahmetalent unter Beweis. Bereits im Alter von sieben Jahren trat Brown gegen die Frauen-Konkurrenz an. Eurosport hat das Supertalent im Rahmen der Serie "Reaching the Sky" in Kalifornien besucht.

00:07:53, vor 7 Minuten