Skateboard

Reaching the Sky (5/5): Skateboard-Talent Sky Brown haut selbst ihr großes Idol Nyjah Huston um

Skateboard-Wunderkind Sky Brown, die bei den Olympischen Spielen in Tokio in die Geschichte als jüngste Athletin aller Zeiten eingehen wird, trifft in der finalen Episode von "Reaching the Sky" ihr großes Vorbild Nyjah Huston und trainiert mit dem Superstar in seinem eigenen Skatepark.

00:08:16, vor einer Stunde