Auf das "unglaubliche" Olympia-Abenteuer im Skatepark folgte für Lilly Stoephasius ein Marathon. Ein Interview jagte das nächste, und irgendwann saß die 14-Jährige dann sogar auf der großen Fernsehcouch, live in der "ARD" sprach sie am frühen deutschen Morgen zur (Sport-)Nation. Und war einem großen Ziel damit wieder ein Stück näher gekommen - obwohl sie das Finale in Tokio knapp verpasst hatte.

Denn noch, sagte Stoephasius, sei das Skateboarden als Leistungssport kein großes Ding in der Öffentlichkeit: "Aber ich hoffe, dass sich das durch die Olympischen Spiele ändert und uns viele Menschen im Fernsehen gesehen haben."

Die jüngste deutsche Teilnehmerin in Tokio hat selbst einiges dafür getan.

Stoephasius scheitert knapp in der Qualifikation

Für und Wider des medialen Interesses

Das mediale Interesse an ihrer Person stört dabei nicht, im Gegenteil: Endlich steht das Skateboarden mal im Rampenlicht. "Ich mag es, Interviews zu geben. Ich hatte mittlerweile ja ziemlich viel Training darin", sagt sie. Dass all das nicht zu viel wird, darauf will ihr Vater achten.

Oliver Stoephasius hat seine Tochter schon als Kleinkind auf ein Brett gestellt und damit die Leidenschaft geweckt, als Trainer ist er in Tokio ihr ständiger Begleiter. Dass sie nun im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, hält er für "okay". Allerdings nur "solange das mit ihrer sportlichen Leistung zusammenhängt".

Denn welche Formen diese öffentliche Aufmerksamkeit auch annehmen kann, zeigt das Beispiel einer Konkurrentin: Sky Brown ist 13 Jahre jung, doch sie ist bereits ein Star. Der Britin folgen bei Instagram mehr als eine Million Menschen, sie dreht Werbespots mit Simone Biles und Serena Williams, sie tanzte bei einer Talentshow zum Sieg und hat ein Buch veröffentlicht.

Nebenbei fährt sie auch Skateboard: Am Mittwoch gewann Brown Bronze hinter Olympiasiegerin Sakura Yosozumi und Kokona Hiraki.

Brown, sagt Oliver Stoephasius, "wurde ja schon mit zwei Jahren vermarktet. Da gehen wir einen anderen Weg". Und auch Tochter Lilly kann sich eine Webshow mit Gesangs- und Tanzeinlagen "momentan noch nicht vorstellen".

Ab Montag wartet nun ohnehin erstmal das normale Leben einer 14-Jährigen. In Berlin enden die Ferien, die Schulbank ruft. "Ein paar Freunde haben mir schon geschrieben, das hat mich sehr gefreut", sagte Stoephasius. Es war ja auch ein ungewöhnlicher Sommerurlaub.

