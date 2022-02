Skeleton

Olympia 2022 - Christopher Grotheer scherzt nach Olympiasieg: "Gehe mit dem Gerät in Rente"

Christopher Grotheer gelingt bei Olympia 2022 in Peking im Skeleton ein historischer Triumph. Im Siegerinterview spricht Grotheer über die Emotionen, die der Olympiasieg in ihm auslösen und wie er sich während der Nationalhymne gefühlt hat. "Das Gerät ist von Olympia 2018. Irgendwie komme ich nicht von weg. Vermutlich gehe ich mit dem Gerät in Rente", scherzt der 29 Jahre alte Skeletoni.

00:01:27, vor 11 Stunden