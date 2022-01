"Die beiden wurden leider nach dem Weltcup in St. Moritz positiv getestet", sagte nun Skeleton-Bundestrainer Christian Baude: "Hannah am Samstag, den 15. Januar, Axel am Sonntag, den 16. Januar. Am Freitag davor waren sie noch negativ und starteten im Weltcup-Rennen."

Das Duo ist nach leichten Symptomen inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Jungk und Neise müssen allerdings vor einer möglichen China-Einreise je vier negative PCR-Tests vorweisen - damit wird es eng. "Am Montag beginnen sie mit den Tests. Noch sind wir guter Hoffnung, dass es zeitlich klappt", sagte Baude.

