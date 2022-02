Dieses Olympia ist speziell: Für Kim Meylemans und ihre Partnerin Nicole Silveira vielleicht sogar noch ein Tick spezieller.

Die Beiden sind nicht nur ein Paar, sondern messen sich auch beim Skeleton im Eiskanal.

"Im Eiskanal gehen wir uns aus dem Weg, daneben sind wir ein Paar", sagt Silveira, die die Liebe zu Meylemans im vergangenen Jahr öffentlich machte.

Zuletzt konnte sie kaum für ihre Lebensgefährtin da sein. Diese hatte völlig aufgelöst in einem Videoclip von ihrem krassen Schicksal berichtet . Bei der Einreise in Peking war ein PCR-Test der Sportlerin zunächst positiv ausgefallen, anschließend wurde sie dreimal negativ getestet.

"Ich dachte, ich dürfte nun ins Olympische Dorf fahren", beschrieb Meylemans: "Der Krankenwagen ist aber in eine andere Einrichtung gefahren." In dieser entstand dann das aufsehenerregende Video, das auch das Internationale Olympische Komitee auf den Plan rief.

Kim Meylemans und Nicole Silveira Fotocredit: Eurosport

Nachdem das IOC von der "schwierigen Situation" der Athletin erfahren hatte, habe es sofort Kontakt mit dem belgischen Komitee aufgenommen, um sicherzustellen, dass der Sportlerin schnell angemessene Hilfe angeboten werde. Dies gelang.

Meylemans, die als Juniorin für Deutschland startete und seit 2014 für Belgien im Eiskanal unterwegs ist, musste ins olympische Dorf in einen abgeschotteten Bereich - in ein Einzelzimmer, wo sie täglich überwacht wurde. Sie darf das Zimmer verlassen, muss aber Abstand zu allen anderen halten. Silveira: "Wir sind wieder zusammen, aber nicht so richtig. Es ist eine Herausforderung."

Sie blieb negativ und kann an den Frauen-Rennen am Freitag und Samstag teilnehmen.

Erst Bodybuilding, jetzt Eiskanal

Auch Silveira hat eine bewegte Vergangenheit. Sie arbeitet im Sommer als Krankenschwester und ist erst seit drei Jahren im Skeleton aktiv. Davor war sie Bremserin im Bob. Und davor betrieb sie professionell Bodybuilding.

Wer wohl am Wochenende die stärkere von Beiden sein wird?

