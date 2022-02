"Wie jeder normale Mensch möchte ich keinen Krieg, ich möchte Frieden in meiner Heimat", sagte der Ukrainer an der Bahn in Yanqing.

Er hoffe, dass "das IOC in dieser Sache meiner Meinung ist", denn auch die olympische Bewegung stehe "für Frieden und Einigkeit und nicht für Krieg".

Das IOC, das unter Regel 50.2 seiner Charta politische Äußerungen bei der Eröffnungs- und Schlussfeier, während der Siegerehrungen und des Wettkampfs sowie im Olympischen Dorf verbietet, reagierte schnell.

"Wir haben mit dem Athleten gesprochen", hieß es in einem offiziellen Statement: "Es war ein genereller Aufruf zum Frieden. Für das IOC ist die Angelegenheit damit erledigt."

Russland hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, was Ängste vor einer Invasion schürt.

(SID)

