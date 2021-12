Skeleton

Was ist Skeleton? So funktioniert die Vollgas-Fahrt auf der Jagd nach den Medaillen im Eiskanal bei Olympia in Peking: Unser Erklär-Video bringt Euch die Infos! Nach langer Pause ist die Sportart seit 2002 wieder im Programm der Winterspiele und seitdem gab es drei Medaillen für Deutschland, zuletzt Silber 2018 durch Jacqueline Lölling. Große Chancen im Februar haben Axel Jungk und Tina Hermann.

